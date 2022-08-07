Трефилов об идее Тутберидзе не разыгрывать титулы без россиян: «Я с ней полностью согласен. Без наших соревнования стали бесцветными»

Теги Евгений Трефилов сборная России Этери Тутберидзе Гандбол

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал пост тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе об отстранении российских спортсменов.

Тутберидзе названа абсурдом то, что медали международных соревнованиях будут разыгрываться в отсутствие россиян.

«Я с ней полностью согласен, действительно, это абсурдно выглядит. Крути, не крути, но мы были противоборствующими лагерями и наши результаты всегда сопоставлялись. Без наших соревнования стали бесцветными. Взять тот же чемпионат мира по хоккею, интерес к нему пропадает.

Были три-четыре корабля, которые между собой соревновались, сейчас один притопили – открыли люки и притопили. И интерес пропадает», – сказал Трефилов.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

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