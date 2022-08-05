МОК о предложении Тутберидзе заморозить рейтинги: «Позиция МОК в отношении санкций остается неизменной»

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали предложение российского тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги в фигурном катании из-за отстранения российских спортсменов.

Российские фигуристы не выступают на международных турнирах с конца прошлого сезона.

«Позиция МОК в отношении санкций и защитных мер, связанных со спецоперацией России на территории Украины, а также поддержкой этой спецоперации Беларусью, остается неизменной», – сказали в пресс-службе.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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