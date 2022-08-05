Татьяна Тарасова: «Было понятно, что ISU не одобрит предложение Тутберидзе. Для них вообще было бы лучше, чтобы мы пропали пропадом»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отказ Международного союза конькобежцев (ISU) не обновлять мировые рейтинги фигуристов на фоне отстранения сборной России.

Ранее с таким призывом выступила .

«Это было понятно, что они не одобрят. Как они могли одобрить заморозку рейтингов?

Это было ожидаемо, потому что перед этим было тоже несколько вопросов, связанных с , которые ничем не закончились, а только отстранением нас от соревнований.

Для них вообще было бы лучше, чтобы мы пропали пропадом», – сказала Тарасова.

ISU об идее Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов: «Решение относительно мирового рейтинга и мирового зачета имеет постоянную силу и будет применяться в сезоне-2022/23»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?