Татьяна Тарасова: «Было понятно, что ISU не одобрит предложение Тутберидзе. Для них вообще было бы лучше, чтобы мы пропали пропадом»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отказ Международного союза конькобежцев (ISU) не обновлять мировые рейтинги фигуристов на фоне отстранения сборной России.

Ранее с таким призывом выступила Этери Тутберидзе

«Это было понятно, что они не одобрят. Как они могли одобрить заморозку рейтингов?

Это было ожидаемо, потому что перед этим было тоже несколько вопросов, связанных с ISU, которые ничем не закончились, а только отстранением нас от соревнований.

Для них вообще было бы лучше, чтобы мы пропали пропадом», – сказала Тарасова. 

ISU об идее Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов: «Решение относительно мирового рейтинга и мирового зачета имеет постоянную силу и будет применяться в сезоне-2022/23»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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