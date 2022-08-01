Трефилов о Киселеве: «В женском гандболе таких случаев не было. Дисквалификации за мельдоний были, но кокаин – это вообще, озвереть можно»

Заслуженный тренер России по гандболу отреагировал на дисквалификацию игрока сборной России и ЦСКА Дмитрия Киселева.

Спортсмен был дисквалифицирован на 3 месяца за употребление кокаина.

«У нас никогда такого не было. Я могу поручиться за своих игроков, в России в женском гандболе таких случаев не было. Дисквалификации за мельдоний были, но кокаин – это вообще, озвереть можно. Эта новость как молотком по голове, ни в какие ворота не лезет», – сказал Трефилов.

«Каждый может ошибиться». Гандболиста ЦСКА Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин