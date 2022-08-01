Представитель РУСАДА о дисквалификации Киселева: «Концентрация субстанции и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании ее во внесоревновательный период»

Теги сборная России допинг РУСАДА Дмитрий Киселев ЦСКА Валерия Герман Гандбол

Начальник отдела обработки результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала подробности дела гандболиста сборной России и ЦСКА Дмитрия Киселева

Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца за кокаин. Положительный результат дала допинг-проба, сданная после ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата России с «Пермскими медведями», который прошел 14 мая в Москве.

«Проба была соревновательная, однако концентрация субстанции, обнаруженная в пробе, и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании данной субстанции во внесоревновательный период. Таким образом, РУСАДА применило статью 12.2.4 общероссийских антидопинговых правил», – сказала Герман.

«Каждый может ошибиться». Гандболиста ЦСКА Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин

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