Представитель РУСАДА о дисквалификации Киселева: «Концентрация субстанции и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании ее во внесоревновательный период»

Начальник отдела обработки результатов Российского антидопингового агентства ( ) Валерия Герман рассказала подробности дела гандболиста сборной России и ЦСКА Дмитрия Киселева

Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца за кокаин. Положительный результат дала допинг-проба, сданная после ответного полуфинального матча плей-офф чемпионата России с «Пермскими медведями», который прошел 14 мая в Москве.

«Проба была соревновательная, однако концентрация субстанции, обнаруженная в пробе, и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании данной субстанции во внесоревновательный период. Таким образом, РУСАДА применило статью 12.2.4 общероссийских антидопинговых правил», – сказала Герман.

«Каждый может ошибиться». Гандболиста ЦСКА Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин