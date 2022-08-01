Евгений Трефилов: «Может, мы им кое-что зажмем дверьми сейчас и вернемся на международные соревнования до Олимпиады-2024. Но я в этом сомневаюсь»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу сомневается, что российские спортсмены вернутся на международную арену до Олимпиады-2024 в Париже.

Сегодня президент Международной федерации гандбола ( ) Хассан Мустафа выразил надежду, что «гандбольное сообщество снова станет единым».

«Боюсь, что наши гандболисты еще не скоро смогут выступать на международной арене, даже не смотря на высказывание Хассана. Есть еще люди из Олимпийской комитета, представители из Европы, которые могут быть иного мнения. Но Мустафа уже опытный и авторитетный человек, высказывает именно свою точку зрения. Если даже его начнут сжирать, то он просто уйдет.

Он нормальный мужик и от своей идеи никогда не отойдет. Плюс он всегда хорошо относился к России и в свое время его именно СССР поставил на этот пост. Дай бог ему здоровья, он все правильно сказал. Все уже стали переходить границы – дурость и тупость, причем тут спорт во всех этих ситуациях?

На международную арену, думаю, мы вернемся после Олимпиады в . Может, мы им кое-что зажмем дверьми сейчас и вернемся на международные соревнования до -2024. Но я в этом сомневаюсь, будет очень тяжело вернуться до 2024 года», – сказал Трефилов.