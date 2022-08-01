Сергей Шишкарев: «Киселев подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол»

Глава Федерации гандбола России ( ) прокомментировал информацию о дисквалификации гандболиста ЦСКА Дмитрия Киселева за нарушение антидопинговых правил.

«Мы, безусловно, сожалеем о случившемся. Киселев – ведущий игрок ЦСКА и сборной России, с которым и клуб, и национальная команда связывают большие надежды.

Профессионал должен уметь вести себя соответствующим образом как на спортивной площадке, так и за ее пределами. Вне всяких сомнений, он подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол.

Это большой урок не только гандболистам, но и всем, кто связал свою жизнь с профессиональным спортом. Надеюсь, Дмитрий со своей стороны тоже сделает соответствующие выводы», – сказал Шишкарев.

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