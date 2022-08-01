Сергей Шишкарев: «Киселев подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол»

Теги сборная России допинг Сергей Шишкарев ФГР Дмитрий Киселев ЦСКА Гандбол

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал информацию о дисквалификации гандболиста ЦСКА Дмитрия Киселева за нарушение антидопинговых правил. 

«Мы, безусловно, сожалеем о случившемся. Киселев – ведущий игрок ЦСКА и сборной России, с которым и клуб, и национальная команда связывают большие надежды.

Профессионал должен уметь вести себя соответствующим образом как на спортивной площадке, так и за ее пределами. Вне всяких сомнений, он подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол.

Это большой урок не только гандболистам, но и всем, кто связал свою жизнь с профессиональным спортом. Надеюсь, Дмитрий со своей стороны тоже сделает соответствующие выводы», – сказал Шишкарев. 

«Каждый может ошибиться». Гандболиста ЦСКА Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные