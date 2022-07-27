«Если на женщину надеть штаны, она мужчиной не станет. Зачем дурака валять?» Трефилов поддержал Трампа, осудившего участие трансгендеров в женских соревнованиях

поддержал позицию экс-президента США Дональда Трампа, который выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Трамп заявил, что результаты трансгендеров превосходят результаты женщин, поэтому позволять им соревноваться вместе неуважительно по отношению к женщинам.

«Он правильно все говорит, он нормальный человек и все правильно понимает. Какую бы предвыборную борьбу он ни вел, он рассуждает чисто по-человечески трезво.

Если на женщину надеть штаны, то она мужчиной не станет. Зачем дурака валять? Пошутили и хватит – невозможно равнять мужчин и женщин», – сказал бывший главный тренер сборной России по гандболу.

В июне Международная федерация плавания (FINA) утвердила стандарты участия трансгендеров в соревнованиях под своей эгидой.

«Ясно, что они будут побеждать, так что даже смешно это слушать. Для меня это дико», – сказал Трефилов.

Спорт отторгает трансгендеров? Женщины против соревнований с «мужчинами» и давят на федерации

FINA ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях и объявила о создании открытой категории для них