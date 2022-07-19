Трефилов о каминг-ауте Касаткиной: «Тупость и дурость. Идиоты. Нужна скромность, а не показуха»

прокомментировал каминг-аут теннисистки .

«Происходит это не от большого ума. Живи как хочешь, но, пожалуйста, живи скромно. Очередная тупость и дурость.

Живи для себя, зачем все это. Хоть Касаткина или Трефилова, разницы нет, нужна скромность человека, а не показуха. Идиоты, больше ничего не могу сказать.

Я не поддерживаю такое ни в коем случае, и я думаю, что это совершенно лишнее желание всегда быть наверху.

Говорят о чем угодно, только не о работе. Люди потихоньку сходят с ума, больше нечего сказать», – сказал заслуженный тренер России по гандболу.

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