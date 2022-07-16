Трефилов о предложении Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене: «Слишком резко. Нельзя делить общество на предателей и друзей»

Заслуженный тренер России по гандболу не поддержал инициативу депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

«Нельзя такие вещи делать с бухты-барахты. У всех разные жизненные обстоятельства. Нельзя делить общество на предателей и друзей.

Депутаты могут выступать со своими инициативами, а как воспримет это народ – другой вопрос.

И пусть этот депутат расскажет, как поведет себя в разных обстоятельствах. Только пусть подумает. Я считаю, что это слишком резкие заявления», – сказал Трефилов.

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»