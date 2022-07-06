Тренер «Виперс Кристиансанд»: «Не деньги привлекли Вяхиреву в наш клуб. В нескольких других клубах ей предлагали намного больше»

Тренер норвежского клуба «Виперс Кристиансанд» Оле Густав Гьекстад заявил, что деньги не сыграли большой роли в переходе россиянки в норвежский клуб.

«Не деньги привлекли Вяхиреву в «Виперс Кристиансанд». Я не буду говорить о ее зарплате, но ей предлагали намного больше в нескольких других клубах. Мы прекрасно понимаем, что у нас нет возможности соответствовать уровню зарплат многих других клубов.

Думаю, некоторые игроки видят, что в нашей команде есть стабильность, когда дело касается финансов. Это то, чего во многих клубах не было в период коронавируса.

Многие воспринимают Норвегию как стабильное место. Кроме того, мы добиваемся успеха с большим количеством иностранных игроков в составе команды», – сказал Гьекстад.

«Возможно, ей интересна норвежская культура и новый режим тренировок. Она немного устала от гандбола, на нее оказывалось большое давление», – добавила экс-гандболистка, эксперт Каролин Брейванг.

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