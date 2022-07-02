Тихонов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Почему никто к нам не едет? Создавайте условия. Во всех отраслях деньги есть, кроме спорта»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал переход гандболистки Анны Вяхиревой в норвежский клуб «Виперс Кристиансанд».

«Наверное, сделали хорошее предложение и она не отказалась. Но если смотреть, насколько правилен ее переход, то надо спросить у президента страны, правительства и Госдумы, там у них олимпийцев очень много.

Почему мы ничего не применяем и никто к нам не едет? До отстранения и раньше никто не ехал. Создавайте условия для спорта. Где-то прозвучало, что на спорт выделены деньги? Везде есть, во всех отраслях, кроме спорта. Спортивный век очень короткий.

И я не вижу, чтобы Овечкин собрался обратно в Россию ехать. Мы же ему не заплатили три копейки, как его маме, которая была двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу. Если бы играла там, то была бы очень богатой женщиной, а мы остались бы с голой задницей. Если бы олимпийцам не дали пенсию, то мы бы умерли бы давно», – сказал Тихонов.

«Виперс Кристиансанд» официально объявил о переходе Вяхиревой. Контракт с гандболисткой подписан на один сезон