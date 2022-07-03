«Если Карлсен откажется, то Непомнящий должен быть объявлен чемпионом мира». Губерниев о матче за шахматную корону

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде.

Сегодня россиянин получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Однако ранее тот заявлял о возможном отказе от игры.

«Я очень надеюсь, что Магнус Карлсен сыграет против Непомнящего, Ян сделает выводы из своих ошибок и одержит победу.

Если Карлсен сомневается, то пусть спросит своих коллег по гандболу, как так они подписали русскую спортсменку (Анну Вяхиреву, перешедшую в норвежский клуб «Виперс Кристиансанд» – Sports.ru). Это называется «закон – что дышло: куда повернешь – туда и вышло».

Ян Непомнящий будет в любом случае стараться вернуть шахматную корону в Россию. А если Карлсен откажется, как в свое время Бобби Фишер отказался играть против Карпова, то Непомнящий должен быть объявлен чемпионом мира», – заявил Дмитрий Губерниев.

В случае отказа Карлсена матч за звание чемпиона мира будет сыгран между Непомнящим и шахматистом, который станет вторым на турнире претендентов. Сейчас второе место занимает американец Хикару Накамура.

«Вряд ли сыграю в матче за шахматную корону». Карлсен не хочет новой встречи с Непомнящим – и как быть?