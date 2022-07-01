Глава Норвежской гандбольной ассоциации о переходе Вяхиревой в «Виперс Кристиансанд»: «Реакция властей направлена против режима, а не отдельных людей из России»

В Норвегии прокомментировали переход россиянки Анны Вяхиревой в гандбольный клуб «Виперс Кристиансанд» в условиях недопуска российских спортсменов к международным стартам из-за ситуации на Украине.

Берит Линдеман, представитель Норвежского Хельсинского комитета (некоммерческая организация, которая следит за соответствием положениям о правах человека) заявила: «Виперс Кристиансанд» приняли правильное решение. Вяхирева в данной ситуации – игрок норвежского клуба и не более того».

«Реакция норвежских властей направлена против российского режима и организаций, но не против отдельных людей. Крайне опасно плохо обращаться с отдельными людьми за то, за что должен нести ответственность режим», – сказал глава Норвежской гандбольной ассоциации Коре Гейр Лио.

«Сейчас у сборной России нет никакой активности. Предварительное соглашение с Вяхиревой было о том, что она теперь игрок «Виперс». Посмотрим, что будет с российской сборной – пока мы этого не знаем», – отметил тренер команды Оле Густав Йекстад.

«Если Вяхирева будет играть за национальную команду на международном уровне, то мы столкнемся с более сложной ситуацией», – добавила Линдеман.

«В международном спорте сейчас существует консенсус относительно того, что российские команды и национальные сборные не должны участвовать в международных соревнованиях.

Но российский спортсмен, выступающий за норвежский клуб, не подпадает под это решение», – заявил менеджер по связям с общесвенностью Норвежской спортивной ассоциации Финн Аагард.

Трефилов о Вяхиревой и Дмитриевой: «Захотелось поиграть в Европе – играйте. Но помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку. Там вы никому не нужны»