«Виперс Кристиансанд» официально объявил о переходе Вяхиревой. Контракт с гандболисткой подписан на один сезон

Норвежский гандбольный клуб «Виперс Кристансанд» официально объявил о переходе россиянки .

Ранее Вяхирева выступала за «Ростов-Дон». Она – олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Токио-2020, призер чемпионатов мира и Европы.

После Олимпиады в Токио Вяхирева брала паузу в карьере, но вернулась в спорт весной этого года.

Контракт норвежского клуба с россиянкой подписан на один сезон.

«Анна может играть на нескольких позициях и обладает исключительными индивидуальными навыками. Она одна из лучших гандболисток мира.

Очень важно для «Виперс Кристиансанд», что она решила играть за нас», – заявил тренер команды Оле Густав Йекстад.