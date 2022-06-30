«Виперс Кристиансанд» официально объявил о переходе Вяхиревой. Контракт с гандболисткой подписан на один сезон

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Норвежский гандбольный клуб «Виперс Кристансанд» официально объявил о переходе россиянки Анны Вяхиревой.

Ранее Вяхирева выступала за «Ростов-Дон». Она – олимпийская чемпионка Рио-2016, серебряный призер Токио-2020, призер чемпионатов мира и Европы. 

После Олимпиады в Токио Вяхирева брала паузу в карьере, но вернулась в спорт весной этого года. 

Контракт норвежского клуба с россиянкой подписан на один сезон.

«Анна может играть на нескольких позициях и обладает исключительными индивидуальными навыками. Она одна из лучших гандболисток мира.

Очень важно для «Виперс Кристиансанд», что она решила играть за нас», – заявил тренер команды Оле Густав Йекстад. 

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