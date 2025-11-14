  • Спортс
  • Александр Ткачев: «Уход Народицкого – трагедия. Но абсолютно неправильно, что в его смерти стали огульно обвинять Крамника»
Александр Ткачев: «Уход Народицкого – трагедия. Но абсолютно неправильно, что в его смерти стали огульно обвинять Крамника»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев высказался об обвинениях в сети в адрес Владимира Крамника из-за смерти американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. 

– Ваше личное отношение к смерти Дэниела Народицкого и тому, что случилось потом?

– Смерть молодого человека – независимо от причин – трагедия для его семьи. И уход Дэниела не исключение, но абсолютно неправильно, что в его смерти стали огульно обвинять Владимира Крамника. Любое обвинение должно быть доказано.

Я считаю, что это чисто политический вопрос, в котором от слова «шахматы» нет ничего. Ноль. Владимир Борисович Крамник был, есть и останется великим игроком – 14-м чемпионом мира по шахматам. Российским чемпионом мира.

– Вы представляете, о каких людях говорит Крамник, утверждая, что он задел их интересы и что во всем это крутятся огромные деньги?

– Я уже сказал, что подобного рода заявления нужно подкреплять доказательной базой, документами. Надеюсь, Владимир со всем разберется.

Я еще несколько лет назад говорил и сейчас повторю, что читерство – главная проблема, беда, я бы сказал, чума современных шахмат. На мой взгляд, 50% партий в онлайне играется, мягко говоря, не совсем честно.

Нужно сначала создать условия для того, чтобы подобного не было, и затем уже такие турниры развивать. А так хоть две, хоть 22 камеры поставь – это ничего не изменит. Игра в шахматы, в том числе и в онлайн-формате, должна приносить радость и быть в удовольствие, – сказал Ткачев. 

Умер 29-летний топ-шахматист из США – почему из-за этого все переругались и при чем тут Крамник

