Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса
Гимнастка Виктория Листунова повторно запросила у FIG нейтральнsq статус.
«Сейчас я нахожусь в стадии ожидания. Но от всего есть какое-то неприятное чувство», – сказала Листунова.
В марте олимпийская чемпионка Листунова не получила нейтральный статус. По словам тренера спортсменки Ольги Петровичевой, причиной стали открытки с георгиевской лентой, опубликованные Листуновой в интернете ко Дню Победы.
