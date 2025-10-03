Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса

Гимнастка Виктория Листунова повторно запросила у FIG нейтральнsq статус.

«Сейчас я нахожусь в стадии ожидания. Но от всего есть какое-то неприятное чувство», – сказала Листунова.

В марте олимпийская чемпионка Листунова не получила нейтральный статус. По словам тренера спортсменки Ольги Петровичевой, причиной стали открытки с георгиевской лентой, опубликованные Листуновой в интернете ко Дню Победы.