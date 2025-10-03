1

Листунова повторно подала заявку на получение нейтрального статуса

Гимнастка Виктория Листунова повторно запросила у FIG нейтральнsq статус.

«Сейчас я нахожусь в стадии ожидания. Но от всего есть какое-то неприятное чувство», – сказала Листунова. 

В марте олимпийская чемпионка Листунова не получила нейтральный статус. По словам тренера спортсменки Ольги Петровичевой, причиной стали открытки с георгиевской лентой, опубликованные Листуновой в интернете ко Дню Победы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Виктория Листунова
спортивная гимнастика
logoСпорт-Экспресс
FIG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Поляшов выиграли золото в отдельных видах многоборья
сегодня, 15:14
Ангелина Мельникова: «Для меня самое важное сейчас – полноценно вернуться на международную арену и выступать на всех крупных стартах»
16 июля, 08:12
Виктория Листунова: «Восстановление после операции проходит хорошо. Хочется вернуться к чемпионату России и выступить хотя бы на одном-двух снарядах»
5 июля, 08:06
Главные новости
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Поляшов выиграли золото в отдельных видах многоборья
сегодня, 15:14
Арсений Духно: «Никогда не рано начинать рано. До Олимпиады три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу»
1сегодня, 14:19
Иван Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус – мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят. Меня это никак не гложет»
2сегодня, 13:35
Даниел Маринов: «Спустя год после травмы я вернулся на большую арену – пока российскую. Надеюсь, будут еще и международные соревнования»
1сегодня, 12:59
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Маринов победил в многоборье, Карцев – 2-й, Куляк – 3-й
вчера, 15:00
Ангелина Мельникова: «Мне уже 25 лет, поэтому побаливают ноги. Я заматываю их бинтами не из-за травм, а чтобы обезопасить себя от них»
1вчера, 08:49
Ангелина Мельникова: «Разозлилась на себя после падения с бревна. Третье падение за два дня – это перебор»
1 октября, 19:48
Маринов о чемпионате мира: «Сделаю все, чтобы пройти многоборье»
11 октября, 19:38
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова выиграла многоборье, Рощина – 2-я, Агафонова – 3-я
11 октября, 14:15
В Конго прошли соревнования по художественной гимнастике имени Алины Кабаевой
3829 сентября, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20