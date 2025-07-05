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Виктория Листунова: «Восстановление после операции проходит хорошо. Хочется вернуться к чемпионату России и выступить хотя бы на одном-двух снарядах»

Виктория Листунова рассказала, когда планирует вернуться к соревнованиям.

Гимнастка восстанавливается после травмы, полученной в феврале – разрыва ахиллова сухожилия. Она перенесла операцию.

«Восстановление проходит хорошо, все по срокам, все как нужно – и не опережаем, и не опаздываем. Конечно, да, бывают трудности, но я медленно и постепенно подвожу себя к некоторым упражнениям, так же, как и к приземлениям или даже к толчку. Что касается сроков возвращения на соревнования, то все уже будет зависеть от физического состояния.

Врачи говорят, что восстановление идет нормально, нет никаких проблем. Желание вернуться поскорее на соревнования, конечно, есть, скоро мне предстоит УМО, врачи опять осмотрят мою ногу, и тогда может уже наступить какая-то определенность. Что касается планов, то, конечно же, хочется к чемпионату России вернуться. И выступить там хотя бы на одном-двух снарядах», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 Листунова.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 28 сентября по 5 октября.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Виктория Листунова
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ТАСС
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