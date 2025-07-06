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Ангелина Мельникова: «Для меня самое важное сейчас – полноценно вернуться на международную арену и выступать на всех крупных стартах»

Гимнастка Мельникова рассказала о желании выступить на клубном чемпионате Италии.

«Я в прошлом году пыталась связаться с федерациями нескольких стран по поводу возможности выступления за клубы. Это моя маленькая мечта, я уже на всех соревнованиях выступала, и мне очень хочется именно вот этот формат попробовать.

К сожалению, тогда я от многих стран получила ответ, что они не хотят видеть российских спортсменов у себя на соревнованиях. Но Италия относится довольно лояльно к нам, доказательством того является тот факт, что в прошлом году пригласили Викторию Листунову выступать за итальянский клуб, где работает бывший тренер сборной России Антон Столяр.

Если бы у меня появилась такая возможность, то я бы с радостью согласилась. Но это не отменяет главного. Подчеркну, что для меня самое важное сейчас – полноценно вернуться на международную арену и выступать на всех крупных стартах», – сказала Ангелина Мельникова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Виктория Листунова
logoАнгелина Мельникова
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