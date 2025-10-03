Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Поляшов выиграли золото в отдельных видах многоборья
Мельникова, Калмыкова, Маринов, Поляшов взяли золото ЧР по спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика
Чемпионат России
Сириус
Женщины
Опорный прыжок
1. Анна Калмыкова – 14,066
2. Ангелина Мельникова – 13,833
3. Елизавета Ус – 13,516
Брусья
1. Ангелина Мельникова – 14,633
2. Виктория Листунова – 14,600
3. Людмила Рощина – 14,566
Мужчины
Конь
1. Владислав Поляшов – 13,900
2. Давид Белявский – 13,833
3. Иван Антонихин – 13,733
Вольные упражнения
1. Даниел Маринов – 14,233
2. Мухаммаджон Якубов – 14,166
3. Александр Карцев – 14,100
Кольца
1. Адем Асил (Турция) – 14,566
2. Илья Заика – 14,200
3. Виктор Калюжин – 13,566
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
