  • Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Мельникова, Калмыкова, Маринов, Поляшов выиграли золото в отдельных видах многоборья
Мельникова, Калмыкова, Маринов, Поляшов взяли золото ЧР по спортивной гимнастике.

Сириус

Женщины

Опорный прыжок

1. Анна Калмыкова – 14,066

2. Ангелина Мельникова – 13,833

3. Елизавета Ус – 13,516

Брусья

1. Ангелина Мельникова – 14,633

2. Виктория Листунова – 14,600

3. Людмила Рощина – 14,566

Мужчины

Конь

1. Владислав Поляшов – 13,900

2. Давид Белявский – 13,833

3. Иван Антонихин – 13,733

Вольные упражнения

1. Даниел Маринов – 14,233

2. Мухаммаджон Якубов – 14,166

3. Александр Карцев – 14,100

Кольца 

1. Адем Асил (Турция) – 14,566

2. Илья Заика – 14,200

3. Виктор Калюжин – 13,566

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
