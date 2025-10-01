Маринов о чемпионате мира: «Сделаю все, чтобы пройти многоборье»

Гимнаст Даниел Маринов заявил о желании выступить в многоборье на ЧМ.

«Когда я подходил к тренерам, они говорили мне про снаряды, что я на чемпионате мира смогу сделать. Я спрашиваю: «А в многоборье вы меня не рассматриваете?» Они отвечают: «Ну, многоборье – куда там...»

Я говорю: «На кольцах могу получить 12,1, остальное подтяну». Я сделаю все, чтобы пройти многоборье», – сказал Маринов.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.