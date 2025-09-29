Ольга Булгакова о россиянках на ЧМ-2025: «Теоретически все могут стать чемпионками мира. Но интересно, как нас воспримут судьи»
Тренер российских гимнасток Булгакова поделилась ожиданиями от чемпионата мира.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Индонезии 19–25 октября.
«Потенциально, теоретически все могут стать чемпионками мира. Такой вид спорта, всякое бывает. Интересно, как нас воспримут судьи.
Здесь (в России) наши судьи, они всех девочек знают, какие у них есть проблемы. Там новое судейство. Как нас оценят, сложно сказать. Ангелину Мельникову знают. Мы стараемся быть в порядке», – рассказала старший тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Ольга Булгакова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
