  • Ольга Булгакова о россиянках на ЧМ-2025: «Теоретически все могут стать чемпионками мира. Но интересно, как нас воспримут судьи»
Ольга Булгакова о россиянках на ЧМ-2025: «Теоретически все могут стать чемпионками мира. Но интересно, как нас воспримут судьи»

Тренер российских гимнасток Булгакова поделилась ожиданиями от чемпионата мира.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Индонезии 19–25 октября. 

«Потенциально, теоретически все могут стать чемпионками мира. Такой вид спорта, всякое бывает. Интересно, как нас воспримут судьи.

Здесь (в России) наши судьи, они всех девочек знают, какие у них есть проблемы. Там новое судейство. Как нас оценят, сложно сказать. Ангелину Мельникову знают. Мы стараемся быть в порядке», – рассказала старший тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Ольга Булгакова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Ольга Булгакова
logoАнгелина Мельникова
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
