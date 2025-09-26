FIG выдала нейтральный статус российскому гимнасту Карцеву
Российский гимнаст Александр Карцев получил нейтральный статус.
Об этом сообщает пресс-служба Международная федерация гимнастики (FIG).
Ранее Карцев был включен в заявку сборной России на чемпионат мира-2025, который пройдет в октябре в Джакарте.
Карцеву 23 года, он является шестикратным чемпионом Росси по спортивной гимнастике.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIG
