FIG выдала нейтральный статус российскому гимнасту Карцеву

Российский гимнаст Александр Карцев получил нейтральный статус.

Об этом сообщает пресс-служба Международная федерация гимнастики (FIG).

Ранее Карцев был включен в заявку сборной России на чемпионат мира-2025, который пройдет в октябре в Джакарте.

Карцеву 23 года, он является шестикратным чемпионом Росси по спортивной гимнастике.