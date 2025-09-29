Маринов о форме после операции на плече: «Не отрицаю, что все пока что плохо»
Гимнаст Даниел Маринов рассказал о форме после операции на плече.
Операцию спортсмен перенес в прошлом году.
– Тренер все правильно говорят. Я не отрицаю, что все пока что плохо.
– Он прагматик, а ты веришь, что все вытащишь?
– Ну да.
– Бывает, когда трясет на соревнованиях?
– Сейчас редко. Мы поднимаем руку и делаем то, что в течение месяца проходили раз сто, – рассказал Даниел Маринов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости