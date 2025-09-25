  • Спортс
  • ФГР о гибели индонезийского гимнаста на сборе в Пензе: «Обстоятельства травмы установлены. Спортсмен был не готов к выполнению сложного элемента»
2

ФГР о гибели индонезийского гимнаста на сборе в Пензе: «Обстоятельства травмы установлены. Спортсмен был не готов к выполнению сложного элемента»

ФГР прокомментировала гибель индонезийского гимнаста на сборе в России.

Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, умер после тяжелой травмы шеи. Он получил ее во время упражнения на перекладине, когда неудачно упал в яму с поролоновым наполнением. 

«Безусловно, в случае необходимости мы окажем такую помощь – в отправке и репатриации тела. Мы сегодня направили соболезнования в Федерацию гимнастики Индонезии, проинформировали ее о том, что произошло, и все, что необходимо было сделать, мы сделали.

Мы провели необходимое расследование, и все обстоятельства в получении травмы установлены. К сожалению, спортсмен был не готов к выполнению такого сложного элемента», – сказал вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
происшествия
Василий Титов
ФГР
ТАСС
