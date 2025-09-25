  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Гимнаст из Индонезии умер в больнице после травмы шеи, полученной во время тренировки на сборе в Пензе
0

Гимнаст из Индонезии умер в больнице после травмы шеи, полученной во время тренировки на сборе в Пензе

Гимнаст из Индонезии, находившийся на сборе в Пензе, умер после тяжелой травмы.

Об этом сообщил директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский. 

По информации ТАСС, спортсмен получил травму шеи около недели назад на тренировке. Все это время он находился в больнице.

«Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, скончался вчера вечером в больнице после того, как несколько дней назад получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением. 

Спортсмен умер вчера около 10 часов вечера. Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики. Я не готов сказать, когда тело спортсмена будет отправлено на родину, прошло слишком мало времени», – сказал Минкарский.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
происшествия
травмы
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Светлана Хоркина: «У меня есть мечта, чтобы спортивную гимнастику судили роботы. Исключить человеческий фактор, чтобы оценивали честно»
218 сентября, 11:50
Хоркина о выступлении Мельниковой на турнире в Париже: «Надеемся, что это приоткроет дверь для всей нашей команды»
18 сентября, 10:40
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца» за участие в фестивале «Таврида.Арт»
5417 сентября, 09:06
Главные новости
Тренер гимнастов Родионенко: «Мы обязательно будем бороться за медали ЧМ»
сегодня, 13:58
Гимнастки Киреева и Щенятская получили нейтральный статус. Ранее FIG их заявки не одобрила
23 сентября, 10:48
Лидия Иванова: «Таль был очень популярен. Когда он выходил, все были прикованы к телевизорам, болела вся страна»
423 сентября, 09:50
Мельникова, Маринов и еще 8 российских гимнастов выступят на ЧМ в Индонезии
222 сентября, 10:35
Прыжки на батуте. Кубок мира. Аляева выиграла золото, Бладцева взяла серебро
21 сентября, 19:53
Прыжки на батуте. Кубок мира. Аляева и Бладцева взяли бронзу в синхронных прыжках
20 сентября, 20:52
Федерация гимнастики России запретила яркий макияж, стразы и перья на купальниках у юных спортсменок
3619 сентября, 07:47
Светлана Хоркина: «У меня есть мечта, чтобы спортивную гимнастику судили роботы. Исключить человеческий фактор, чтобы оценивали честно»
218 сентября, 11:50
Хоркина о выступлении Мельниковой на турнире в Париже: «Надеемся, что это приоткроет дверь для всей нашей команды»
18 сентября, 10:40
Ангелина Мельникова: «Не думаю, что российская гимнастика отстала от мирового уровня»
17 сентября, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20