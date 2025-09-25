Гимнаст из Индонезии умер в больнице после травмы шеи, полученной во время тренировки на сборе в Пензе
Гимнаст из Индонезии, находившийся на сборе в Пензе, умер после тяжелой травмы.
Об этом сообщил директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский.
По информации ТАСС, спортсмен получил травму шеи около недели назад на тренировке. Все это время он находился в больнице.
«Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, скончался вчера вечером в больнице после того, как несколько дней назад получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением.
Спортсмен умер вчера около 10 часов вечера. Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики. Я не готов сказать, когда тело спортсмена будет отправлено на родину, прошло слишком мало времени», – сказал Минкарский.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости