Гимнаст из Индонезии умер в больнице после травмы шеи, полученной во время тренировки на сборе в Пензе

Гимнаст из Индонезии, находившийся на сборе в Пензе, умер после тяжелой травмы.

Об этом сообщил директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский.

По информации ТАСС , спортсмен получил травму шеи около недели назад на тренировке. Все это время он находился в больнице.

«Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, скончался вчера вечером в больнице после того, как несколько дней назад получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением.

Спортсмен умер вчера около 10 часов вечера. Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики. Я не готов сказать, когда тело спортсмена будет отправлено на родину, прошло слишком мало времени», – сказал Минкарский.