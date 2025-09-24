Мать пропавшего пловца Свечникова: «Мы думаем, что организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва»

Мать пловца Свечникова заявила, что организаторы скрывают подробности его пропажи при заплыве в Босфоре.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

«Сегодня ровно месяц, как он пропал, и вопросов еще больше, чем в начале. Красный Крест прислал сообщение, что новостей нет, надо ждать.

Сейчас много версий, что он скрылся в Турции или Греции. Но вещи из отеля, в котором он останавливался перед турниром, передали адвокату. В перечне из 51 пункта есть паспорт.

Мы думаем, что организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва. А ведь съемка велась, было много корреспондентов, а записей нет. Я знаю, что на берегу Босфора есть кафе, и там были тоже изъяты записи», – сказала мать пропавшего.