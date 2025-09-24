«В свете последних новостей я выбираю другое направление, соответствующее моим ценностям». Алиса Лью поменяет музыку к короткой программе

Чемпионка мира Алиса Лью сообщила, что поменяет музыку к короткой программе.

Об этом она рассказала в соцсети.

«Как многие из вас знают, недавно я дебютировала со своей новой короткой программой сезона-25/26. Однако в свете последних новостей я и моя команда выбираем другое направление, соответствующее моим ценностям.

Мне не терпится начать мозговой штурм, и я хочу быть уверена, что творческий процесс не будет поспешным. А пока я буду выступать со знакомыми программами», – написала американская фигуристка.

Программа Лью была поставлена под композицию «This Is How It Feels» исполнителей D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк) и Laufey.

17 сентября в СМИ появилось сообщение о том, что в автомобиле певца D4vd на штрафстоянке в Лос-Анджелесе были обнаружены останки тела 15-летней девочки, пропавшей год назад. Ведется расследование.