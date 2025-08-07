Церемония прощания с комментатором Александром Гришиным прошла в Москве
Церемония прощания с комментатором Александром Гришиным прошла в Москве.
Как сообщает ТАСС, на прощании присутствовали родные, близкие, коллеги, спортсмены и тренеры.
Комментатор фигурного катания на Первом канале погиб в ночь на 5 августа на 48-м году жизни. Его сбил электропоезд.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости