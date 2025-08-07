«Его огромный вклад в наш вид спорта будут вспоминать с благодарностью». ISU выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гришина

ISU выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Александра Гришина.

Комментатор фигурного катания на Первом канале погиб в ночь на 5 августа на 48-м году жизни. Его сбил электропоезд.

«Международный союз конькобежцев глубоко опечален известием о кончине Александра Гришина.

Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кого коснулась эта трагическая утрата. Господин Гришин был уважаемым и увлеченным голосом в сообществе фигурного катания.

Его многолетняя преданность делу и огромный вклад в наш вид спорта будут вспоминать с благодарностью», – отметили в ISU.