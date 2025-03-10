Даниел Маринов: «Ватанабе – очень душевный человек. Его приезд в Россию – большая честь для нас»

Гимнаст Даниел Маринов рассказал, как прошла встреча с главой FIG Ватанабе.

Сегодня российские гимнасты встретились с главой Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе в Новогорске.

– Пообщались о перспективах на 2028 год, об Олимпиаде. Каковы шансы у России выступить на них в качестве именно своей страны и державы без всяких нейтральных флагов. На что он ответил , что это произойдет, когда все утихнет. Без каких‑либо проблем это осуществится. К сожалению, конкретики никакой нет.

– Почувствовали, что он готов возвращать российских спортсменов?

– Да, почувствовал. Он даже начал разговор с того, что мы все большая семья, вы мои сыновья и дочери, а я ваш отец, можете любой вопрос задавать. Откровенно говоря, человек очень душевный.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Федорович Родионенко давно с ним знаком. Родионенко очень хорошо отзывался о Ватанабе, благодарил за то, что он приехал в Россию. Это действительно большая честь для нас, – сказал Маринов .

– Есть ощущение, что заканчивается этот бан?

– Да, есть такое. Это чувствуется, в принципе, везде – и в социальных сетях, и в интервью другие вопросы начинаются. Возможно, что в скором времени это все закончится, и все спортсмены смогут спокойной выступать без всяких нейтральных статусов.

– Вы все выиграли в России. Думали, как вы будете себя чувствовать на международных соревнованиях. Колени не затрясутся?

– Я тоже задумывался об этом. Честно говоря, я не знаю, как себя поведу, буду ли нервничать, – добавил гимнаст.