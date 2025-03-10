Белозеров о допуске россиян: «Наше конечное требование – возвращение на международную арену под флагом и гимном»
Глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе посетил Москву с рабочим визитом.
«Важный элемент встречи – обсуждение возникающих проблем, у меня впечатление очень хорошее. Есть разные позиции, но мы договорились двигаться вперед, обсуждали вопрос участия в командных видах. Ключевой элемент – возвращение на международную арену под флагом и гимном во всех видах, это наше конечное требование», – сказал Белозеров.
«В мае мы активно поработаем над формулировками для того, чтобы внести уточнения, с другой стороны, наши конечные требования – полноправное участие наших спортсменов с флагом и гимном. В мае может быть решение? Возможность получения не отказов, а уточнений может появиться и раньше, но если для этого надо будет принять системные документы, мы будем над этим активно работать, в чем получили заверения», – добавил глава Федерации гимнастики России.
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