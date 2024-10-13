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Оксана Чусовитина: «Надеюсь, вы сможете увидеть меня на следующей Олимпиаде»

Гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2028.

49‑летняя Чусовитина, выступающая за Узбекистан, победила в опорном прыжке на соревнованиях «На призы Евгения Подгорного» в Новосибирске.

– Рада, что приехала в Новосибирск. Меня пригласил Евгений Подгорный, я ему очень благодарна. Это были мои первые соревнования после травмы, рада, что сделала то, к чему на данный момент готова. Надеюсь, что вы сможете увидеть меня на следующей Олимпиаде.

– Это реально?

– Моя первоначальная цель – выступить на Азиатских играх, которые будут в 2026 году, дальше будем смотреть. Конечно, хочется попробовать себя на Олимпиаде, но все будет зависеть от моего состояния. Если буду хорошо себя чувствовать, то очень рассчитываю квалифицироваться на Олимпиаду. Еще целых три года впереди, так что пока рано говорить, – сказала Чусовитина.

– В чем секрет таких выступлений в 49 лет?

– Я очень люблю гимнастику, получаю заряд энергии от того, что делаю. Довольна, что могу соревноваться наравне с молодыми гимнастками. Будем двигаться дальше и не опускать руки.

– Может быть, дело в сауне, которую вы часто посещаете?

– Я очень люблю сауну, почти каждый день хожу туда. Не люблю массаж, а вот сауна очень хорошо помогает мне восстанавливаться. Может быть, мой секрет в этом, – добавила спортсменка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
спортивная гимнастика
logoОксана Чусовитина
logoАзиатские игры
logoЛос-Анджелес-2028
сборная Узбекистана (жен)
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