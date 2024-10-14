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Чусовитина об Олимпиаде-2028: «Я нацелена на Лос-Анджелес, но нужно учитывать физическое состояние. Восстанавливаться стало намного тяжелее»

49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина нацелена на участие в Олимпиаде-2028.

Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх. В 1992-м она взяла золото в командном многоборье за Объединенную команду, а в 2008-м серебро в опорном прыжке за Германию.

Сейчас спортсменка представляет Узбекистан. 13 октября она победила в опорном прыжке на Всероссийских соревнованиях «На призы Евгения Подгорного» в Новосибирске.

«Не могу сейчас сказать, повлиял ли на мое решение остаться в спорте пропуск Олимпиады в Париже, на которую я не смогла отобраться из-за травмы. До следующей Олимпиады еще очень много времени, поэтому я не хочу ничего загадывать, будем смотреть по ситуации.

Да, я нацелена на Лос-Анджелес, хорошо туда прицелилась, но нужно учитывать и мое физическое состояние. Если я почувствую, что мне стало тяжело заниматься гимнастикой, то, конечно, сразу завершу карьеру, но пока со мной все нормально, поэтому буду продолжать тренироваться и выступать.

Тяжело ли мне с каждым последующим годом поддерживать свою спортивную форму на достойном уровне? Мне кажется, я знаю как это сделать, просто нужно больше слушать своего тренера, которому со стороны виднее. Он знает, что лучше в данный момент для спортсмена, который всегда хочет все и сразу. Но восстанавливаться стало намного тяжелее, это правда, поэтому я тренируюсь сейчас один раз в день.

Этот турнир [в Новосибирске] был для меня первым стартом после длительного перерыва, вызванного травмой, и я не ставила задачи занять в Новосибирске какое-то конкретное место. Мне нужно было понять, на что я способна после большой паузы. Сейчас я понимаю, что у меня еще остались силы, я могу продолжать выступать, гимнастика мне до сих пор нравится и приносит удовольствие», – рассказала Чусовитина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
спортивная гимнастика
logoОксана Чусовитина
травмы
logoОлимпиада-2024
logoЛос-Анджелес-2028
сборная Узбекистана (жен)
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