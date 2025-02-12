Яна Батыршина: «Уверена, что после ухода Винер с поста главного тренера наша сборная слабее не будет»

Яна Батыршина считает, что сборная России не станет слабее с уходом Ирины Винер.

Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Ирина Александровна заслуживает очень много приятных слов. Для меня новость о ее уходе была очень неожиданной, после того как я узнала про это, то никак не могла принять ее отставку.

Но хорошо, что Ирина Александровна сразу пояснила, что не уходит из гимнастики, а останется в ней и будет продолжать передавать свои знания тренерам, а те – своим гимнасткам. Я уверена, что она не сможет ни одного дня прожить без художественной гимнастики.

Я уверена, что после ухода Ирины Александровны с поста главного тренера наша сборная слабее точно не будет. Тем более что она сама не закрыла для себя двери в гимнастический зал и всегда будет находиться рядом с командой.

Но сейчас очень сложно представить у руля сборной другого человека. Другого тренера с такой энергетикой, такой мощью, таким авторитетом не существует в мире. Когда она входила в тренировочный зал, все присутствующие робели перед ней, ловили каждое слово, черпали вдохновение и заряжались», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996.