Яна Батыршина: «Уверена, что после ухода Винер с поста главного тренера наша сборная слабее не будет»
Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.
«Ирина Александровна заслуживает очень много приятных слов. Для меня новость о ее уходе была очень неожиданной, после того как я узнала про это, то никак не могла принять ее отставку.
Но хорошо, что Ирина Александровна сразу пояснила, что не уходит из гимнастики, а останется в ней и будет продолжать передавать свои знания тренерам, а те – своим гимнасткам. Я уверена, что она не сможет ни одного дня прожить без художественной гимнастики.
Я уверена, что после ухода Ирины Александровны с поста главного тренера наша сборная слабее точно не будет. Тем более что она сама не закрыла для себя двери в гимнастический зал и всегда будет находиться рядом с командой.
Но сейчас очень сложно представить у руля сборной другого человека. Другого тренера с такой энергетикой, такой мощью, таким авторитетом не существует в мире. Когда она входила в тренировочный зал, все присутствующие робели перед ней, ловили каждое слово, черпали вдохновение и заряжались», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996.
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