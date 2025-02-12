Татьяна Тарасова: «Винер – гений своего дела. Такой женщине замены просто нет»
Татьяна Тарасова назвала Ирину Винер гением своего дела.
Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.
«Художественная гимнастика ассоциируется с именем Ирины Александровны Винер, и все победы сборной России – с ее именем тоже. Она гений своего дела. Такой женщине замены просто нет, ее невозможно будет заменить. Надеюсь, что именно тренерскую работу Винер не бросит», – сказала Тарасова.
Ирина Винер уходит из гимнастики: от гегемонии России до поражения в Токио и фразы про «бомжей»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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