Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»

Ирина Роднина назвала Ирину Винер ценным явлением в российском спорте.

Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Многочисленные победы гимнасток сборной России и в целом долгая по времени гегемония наших спортсменок говорят об уникальной работе Ирины Винер.

Ирина Александровна оказала большое влияние не только на развитие этого вида спорта в России, но и в целом на мировую художественную гимнастику. Это не редкое, но очень ценное явление в российском спорте», – сказала Роднина.

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