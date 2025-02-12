Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
Ирина Роднина назвала Ирину Винер ценным явлением в российском спорте.
Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.
«Многочисленные победы гимнасток сборной России и в целом долгая по времени гегемония наших спортсменок говорят об уникальной работе Ирины Винер.
Ирина Александровна оказала большое влияние не только на развитие этого вида спорта в России, но и в целом на мировую художественную гимнастику. Это не редкое, но очень ценное явление в российском спорте», – сказала Роднина.
Ирина Винер уходит из гимнастики: от гегемонии России до поражения в Токио и фразы про «бомжей»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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