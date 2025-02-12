Аверины – Винер: «Вы настоящая легенда, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога»

Сестры Дина и Арина Аверины назвали Ирину Винер тренером от бога.

Сегодня Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Дорогая Ирина Александровна! Нам повезло знать вас лично! Мы гордимся вами – ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике. Вы – настоящая легенда, спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога.

На протяжении всего нашего спортивного пути вы были рядом с нами и помогали подняться нам на пьедестал главных мировых стартов. Мы всегда рядом с вами, и впереди у нас еще множество незабываемых моментов♥️», – говорится в обращении к Винер в телеграм-канале Авериных.

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