В Росздравнадзор не поступало обращений по факту неудачной операции у Лалы Крамаренко

Росздравнадзор не получал обращений по факту неудачной операции у Лалы Крамаренко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала , что Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска. Операция прошла в июле.

«В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало обращений от гимнастки Лалы Крамаренко.

Если Росздравнадзор получит официальное обращение от спортсменки или ее официальных представителей, то специалистами cлужбы будут предприняты все необходимые меры реагирования в рамках существующего законодательства», – говорится в сообщении пресс-службы.