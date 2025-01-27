В Росздравнадзор не поступало обращений по факту неудачной операции у Лалы Крамаренко
Росздравнадзор не получал обращений по факту неудачной операции у Лалы Крамаренко.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска. Операция прошла в июле.
«В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало обращений от гимнастки Лалы Крамаренко.
Если Росздравнадзор получит официальное обращение от спортсменки или ее официальных представителей, то специалистами cлужбы будут предприняты все необходимые меры реагирования в рамках существующего законодательства», – говорится в сообщении пресс-службы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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