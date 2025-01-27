Батыршина о Крамаренко: «Бывает, отсутствует мениск, и спортсмены возвращаются. Здесь все зависит от желания Лалы, от ее целей в жизни и спорте»
Батыршина считает, что Крамаренко может вернуться в спорт после неудачной операции.
Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска. Операция прошла в июле.
«Я только вчера узнала, как и все, о существующей проблеме. Просто знала, что была сделана неудачная операция. Это, конечно, непростительно, это трагедия. Не понимаю, как это произошло.
Я верю, что все возможно для Лалы. Бывает, отсутствует мениск, и спортсмены возвращаются. Здесь все зависит от желания Лалы, от ее целей в жизни и спорте.
Я уверена, что ей силы воли не занимать, сейчас все зависит от нее – хочет она или не хочет. Я уверена, что она способна вернуться», – сказала Яна Батыршина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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