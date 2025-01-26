Тарасова о том, что Крамаренко удалили здоровый рог мениска: «У таких врачей надо отбирать лицензию. Очень жаль и девочку, и Винер»
Татьяна Тарасова призвала лишить лицензии врача, оперировавшего Лалу Крамаренко.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска. Операция прошла в июле.
«Случай просто небывалый! Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать (лицензию). Даже не представляю, как это возможно! Надо просто ходить к тем врачам, которых ты знаешь и доверяешь.
Но очень жаль и девочку, и Ирину Александровну, которая вложила в нее все свои знания. Очень жаль, потому что теряется время (на восстановление)», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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