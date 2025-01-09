В Казани скончалась 20-летняя помощница тренера по художественной гимнастике. Она получила травмы, катаясь на тюбинге

В Казани от травм скончалась помощница тренера по художественной гимнастике.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что 20-летняя сотрудница спортивной студии получила серьезные травмы головы, катаясь на тюбинге. Эту информацию ТАСС подтвердила коллега погибшей.

«Ее зовут Дарья, она работала в нашей студии гимнастики, сейчас идут ее похороны», – рассказала одна из сотрудниц казанской студии «Эверест».

Похороны девушки пройдут 9 января.

«Одногруппники, друзья, преподаватели и руководящий состав университета поехали проводить ее в последний путь. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма выражает глубокие соболезнования родителям и близким девочки, разделяет их боль.

Это студентка второго курса нашего колледжа. Училась по направлению «физическая культура», занималась художественной гимнастикой, мечтала стать тренером», – рассказали в пресс-службе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.