В Казани скончалась 20-летняя помощница тренера по художественной гимнастике. Она получила травмы, катаясь на тюбинге
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что 20-летняя сотрудница спортивной студии получила серьезные травмы головы, катаясь на тюбинге. Эту информацию ТАСС подтвердила коллега погибшей.
«Ее зовут Дарья, она работала в нашей студии гимнастики, сейчас идут ее похороны», – рассказала одна из сотрудниц казанской студии «Эверест».
Похороны девушки пройдут 9 января.
«Одногруппники, друзья, преподаватели и руководящий состав университета поехали проводить ее в последний путь. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма выражает глубокие соболезнования родителям и близким девочки, разделяет их боль.
Это студентка второго курса нашего колледжа. Училась по направлению «физическая культура», занималась художественной гимнастикой, мечтала стать тренером», – рассказали в пресс-службе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
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