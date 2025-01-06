Шкатова о скандале с владимирским тренером по гимнастике: «Чтобы разобраться в ситуации, важно понять причины и мотивы всех участников конфликта»

Ангелина Шкатова высказалась о скандале с владимирским тренером по гимнастике.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в VK ролик, в котором мать одной из воспитанниц владимирской СШОР №5 сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, девочка призналась, что ее бьет тренер.

В ролике Лунькова была представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения.

Сегодня адвокат сообщил , что по факту жестокого обращения с гимнастками возбуждено уголовное дело.

«Многих интересует мое мнение по поводу сложившейся ситуации с моим первым тренером, Савватеевой-Субботиной Анастасией Анатольевной.

На данный момент информации недостаточно, чтобы делать окончательные выводы. Насколько мне известно, сейчас проводится проверка, и я надеюсь, что правоохранительные органы тщательно и объективно разберутся в этой ситуации.

Как бывшая спортсменка, я могу с уверенностью сказать: каждый, кто выбирает путь большого спорта, особенно в художественной гимнастике, неизбежно сталкивается с жесткостью, а порой и с откровенной жестокостью. Это может проявляться в предвзятости судей, тяжелых травмах, давлении соперников, включая случаи нечестной борьбы (например, подбрасывание запрещенных препаратов), а также во внутренней конкуренции, которая порой выходит за рамки человеческих взаимоотношений, напоминая дедовщину.

Профессиональный спорт требует осознанного подхода, в том числе со стороны родителей. Если они не готовы принять тот факт, что их ребенок может столкнуться с серьезными физическими и эмоциональными испытаниями, возможно, стоит задуматься о другом пути.

Меня часто спрашивают, отдала бы я своего ребенка в художественную гимнастику? Однозначного ответа у меня нет. На данный момент я живу в Санкт-Петербурге и хорошо знакома с системой подготовки спортсменов в федерации художественной гимнастики города. Исходя из своего опыта, могу сказать, что, скорее всего, я бы выбрала другой регион.

В завершение хочу отметить: чтобы по-настоящему разобраться в ситуации, важно понять причины и мотивы всех участников конфликта. Это может быть вызвано эмоциональным срывом, желанием родителей или адвоката привлечь внимание, личной неприязнью между сторонами или даже попыткой устранить тренера, чья методика кому-то неугодна. Делать поспешные выводы в таких вопросах, на мой взгляд, неправильно», – написала серебряный призер Токио-2020 в групповом многоборье Шкатова.