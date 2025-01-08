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«Легкий тренд». Дмитрий Соловьев опубликовал видео поддержки в паре с Диной Авериной

Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина показали, как исполняют поддержку.

Соловьев и Аверина вместе выступают в шоу «Ледниковый период».

«Легкий тренд», – написал олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Дмитрия Соловьева
logoЛедниковый период
logoДмитрий Соловьев
художественная гимнастика
logoДина Аверина
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