«Легкий тренд». Дмитрий Соловьев опубликовал видео поддержки в паре с Диной Авериной
Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина показали, как исполняют поддержку.
Соловьев и Аверина вместе выступают в шоу «Ледниковый период».
«Легкий тренд», – написал олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Дмитрия Соловьева
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