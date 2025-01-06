Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за трагедии в Кировской области

Ледовое шоу Ирины Слуцкой «Золушка» перенесли из-за трагедии в Кировской области.

Об этом сообщило правительство региона. Мероприятие должно было пройти 6 января на стадионе «Динамо» в Кирове, но теперь вместо двух запланированных показов состоится три – 7 и 8 января. Отмечается, что билеты, приобретенные на понедельник, будут действительны.

5 января в многоквартирном доме в поселке Кильмезь произошел пожар, жертвами которого стали восемь человек.

Слуцкая выразила соболезнования в связи с трагедией и заявила, что артисты с пониманием относятся к переносу шоу.