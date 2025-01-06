Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за трагедии в Кировской области
Ледовое шоу Ирины Слуцкой «Золушка» перенесли из-за трагедии в Кировской области.
Об этом сообщило правительство региона. Мероприятие должно было пройти 6 января на стадионе «Динамо» в Кирове, но теперь вместо двух запланированных показов состоится три – 7 и 8 января. Отмечается, что билеты, приобретенные на понедельник, будут действительны.
5 января в многоквартирном доме в поселке Кильмезь произошел пожар, жертвами которого стали восемь человек.
Слуцкая выразила соболезнования в связи с трагедией и заявила, что артисты с пониманием относятся к переносу шоу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Правительство Кировской области
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем