Гимнасты Духно и Каюмова, тренер Суходольский получили нейтральный статус

Гимнасты Духно и Каюмова получили нейтральный статус.

Международная федерация гимнастики (FIG ) присвоила нейтральный статус россиянам Арсению Духно и Милане Каюмовой.

Спортсмены примут участие в юниорском чемпионат мира, который пройдет в столице Филиппин Маниле с 20 по 24 ноября.

«Духно и Каюмова вылетят в Манилу 14 ноября», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Также нейтральный статус присвоен тренеру Валентину Суходольскому, в марте получившему отказ.