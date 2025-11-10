Гимнасты Духно и Каюмова, тренер Суходольский получили нейтральный статус
Гимнасты Духно и Каюмова получили нейтральный статус.
Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус россиянам Арсению Духно и Милане Каюмовой.
Спортсмены примут участие в юниорском чемпионат мира, который пройдет в столице Филиппин Маниле с 20 по 24 ноября.
«Духно и Каюмова вылетят в Манилу 14 ноября», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Также нейтральный статус присвоен тренеру Валентину Суходольскому, в марте получившему отказ.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
