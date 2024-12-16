Олимпийская чемпионка Варфоломеев признана спортсменкой года в Германии

Гимнастка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии.

15 декабря ей вручили награду Sportler des Jahres («Спортсмен года»). Победителей премии определяли спортивные журналисты.

Варфоломеев – уроженка Барнаула, выступает в художественной гимнастике за сборную Германии.

На Олимпийских играх-2024 в Париже она выиграла золото в личном многоборье. Также на ее счету шесть золотых медалей чемпионатов мира.