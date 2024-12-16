Олимпийская чемпионка Варфоломеев признана спортсменкой года в Германии
Гимнастка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии.
15 декабря ей вручили награду Sportler des Jahres («Спортсмен года»). Победителей премии определяли спортивные журналисты.
Варфоломеев – уроженка Барнаула, выступает в художественной гимнастике за сборную Германии.
На Олимпийских играх-2024 в Париже она выиграла золото в личном многоборье. Также на ее счету шесть золотых медалей чемпионатов мира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sportler des Jahres
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