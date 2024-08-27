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Яна Батыршина: «Безусловно, Крамаренко составила бы огромную конкуренцию на Олимпиаде и могла бы быть на самых высоких позициях»

Яна Батыршина считает, что Лала Крамаренко заняла бы высокое место на Олимпиаде

На Олимпийских играх-2024 победу в личном многоборье одержала представительница Германии Дарья Варфоломеев. Российские гимнастки не выступали в Париже

«Давно наши гимнастки не выступали на международной арене вместе с лидерами. Тем не менее могу сказать, что они составили бы огромную конкуренцию, были бы на самых высоких позициях.

То, что Лала Крамаренко составила бы огромную конкуренцию и, если бы все сделала, могла бы быть на самых высоких позициях, это безусловно», – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
художественная гимнастика
logoОлимпиада-2024
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoсборная Германии по художественной гимнастике
Яна Батыршина
Лала Крамаренко
logoДарья Варфоломеев
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