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Олимпийская чемпионка Варфоломеев о переезде из России в Германию: «Горжусь, что приняла правильное решение»

Варфоломеев заявила, что решение уехать из России было самым трудным в ее жизни.

Дарья Варфоломеев – олимпийская чемпионка Парижа-2024 по художественной гимнастике в составе немецкой сборной. Родилась в Барнауле, в 2018 году переехала в Германию. 

«Я горжусь, что приняла правильное решение. Думаю, это было самое трудное решение в моей жизни, но и самое важное, которое я приняла в то время.

Я горжусь тем, что у меня не было сомнений по поводу переезда в другую страну без семьи, чтобы достичь своей цели», — цитирует Варфоломеев пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIG
logoсборная Германии жен
logoДарья Варфоломеев
художественная гимнастика
FIG
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