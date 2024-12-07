Олимпийская чемпионка Варфоломеев о переезде из России в Германию: «Горжусь, что приняла правильное решение»

Варфоломеев заявила, что решение уехать из России было самым трудным в ее жизни.

Дарья Варфоломеев – олимпийская чемпионка Парижа-2024 по художественной гимнастике в составе немецкой сборной. Родилась в Барнауле, в 2018 году переехала в Германию.

«Я горжусь, что приняла правильное решение. Думаю, это было самое трудное решение в моей жизни, но и самое важное, которое я приняла в то время.

Я горжусь тем, что у меня не было сомнений по поводу переезда в другую страну без семьи, чтобы достичь своей цели», — цитирует Варфоломеев пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).