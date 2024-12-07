Олимпийская чемпионка Варфоломеев о переезде из России в Германию: «Горжусь, что приняла правильное решение»
Варфоломеев заявила, что решение уехать из России было самым трудным в ее жизни.
Дарья Варфоломеев – олимпийская чемпионка Парижа-2024 по художественной гимнастике в составе немецкой сборной. Родилась в Барнауле, в 2018 году переехала в Германию.
«Я горжусь, что приняла правильное решение. Думаю, это было самое трудное решение в моей жизни, но и самое важное, которое я приняла в то время.
Я горжусь тем, что у меня не было сомнений по поводу переезда в другую страну без семьи, чтобы достичь своей цели», — цитирует Варфоломеев пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIG
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