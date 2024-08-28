Ольга Капранова: «Уровень россиянок сейчас значительно превосходит уровень художественной гимнастики Олимпиады-2024»

Ольга Капранова сравнила уровень российских гимнасток с участницами Олимпиады

На Играх-2024 в Париже представительница Германии Дарья Варфоломеев взяла золото в личном многоборье по художественной гимнастике. Россиянок не допустили до соревнований.

«Дарья Варфоломеев, безусловно, великолепная и выдающаяся гимнастка. На мой взгляд, ее работоспособность и основы, заложенные российской школой гимнастики, принесли ей заслуженный результат.

В истории нет сослагательного наклонения, и я абсолютно уверена, что [российские гимнастки] не только смогли бы [повлиять на итоги соревнований], но и пьедестал Олимпиады был бы совсем иным.

У нас только что завершились соревнования Международной клубной лиги в Китае, на которых российские гимнастки показали свой уровень мастерства, и этот уровень сейчас значительно превосходит уровень художественной гимнастики Олимпийских игр этого года.

Выявить сильнейших спортсменов мира можно только в условиях настоящей конкуренции, когда на ковре встречаются сильнейшие, без искусственных политических ограничений в допуске. Но, как говорил Аристотель, природа не терпит пустоты», – сказала 10-кратная чемпионка мира Капранова .